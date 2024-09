Apple Watch Series 10: come funziona il rilevamento dell'apnea notturna?

Apple sta introducendo la rilevazione dell’apnea notturna sugli Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Series 9. Sebbene l’apnea notturna sia un disturbo respiratorio, non viene rilevata tramite il sensore di ossigeno nel sangue come si potrebbe pensare, ma attraverso un metodo diverso.

Apple Watch Series 10: il rilevamento dell’apnea, nel dettaglio

Il nuovo parametro dell’Apple Watch, chiamato “Disturbi Respiratori“, utilizza l’accelerometro integrato per rilevare piccoli movimenti del polso associati a interruzioni nei normali schemi respiratori durante il sonno.

L’Apple Watch raccoglie dati per 30 giorni, analizzandoli poi per avvisare l’utente in caso di segni coerenti di apnea notturna moderata o grave. Gli utenti possono visualizzare letture come “Elevato” o “Non Elevato” nella sezione Disturbi Respiratori dell’app Salute. Questi dati possono essere condivisi con un medico per ulteriori informazioni su diagnosi e trattamenti per l’apnea notturna.

Sebbene la rilevazione dell’apnea richieda 30 giorni di raccolta dati, gli utenti possono comunque monitorare ogni notte i loro disturbi respiratori attraverso l’app Salute per valutare la qualità del sonno. Le interruzioni della respirazione possono essere influenzate da alcol, farmaci e posizione durante il sonno.

Ma cos’è l’apnea notturna? Bene, specifichiamo che si verifica quando la respirazione si interrompe temporaneamente durante il sonno, impedendo al corpo di ricevere ossigeno a sufficienza, e spesso porta la persona a svegliarsi. È una condizione difficile da diagnosticare poiché si manifesta durante il sonno, e Apple stima che oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo ne sia affetto. La società di Cupertino afferma che l’algoritmo di notifica dell’apnea è stato creato utilizzando il machine learning avanzato e un ampio set di dati derivanti da test clinici sull’apnea del sonno. Questo algoritmo è stato validato in uno studio clinico, in cui ogni partecipante identificato dall’algoritmo aveva almeno un’apnea lieve. Infine, Apple prevede che la funzione di rilevamento dell’apnea otterrà presto l’autorizzazione dalle autorità sanitarie, inclusa la FDA, e sarà disponibile questo mese in oltre 150 Paesi.