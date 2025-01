Apple Watch Series 10: il compagno di fitness perfetto in maxi offerta

Approfitta della super offerta di Amazon per portare a casa uno dei migliori smartwatch sul mercato ad un prezzo stracciato! Parliamo dell’Apple Watch Series 10, oggi disponibile a soli 379 euro con un maxi sconto del 17%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, se attivi un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Apple Watch Series 10: funzionalità e specifiche tecniche dello smartwatch

L’Apple Watch Series 10 è uno dei dispositivi smart più innovativi sul mercato, perfetto per sostenerti nei tuoi allenamenti ed accompagnarti anche nella vita di tutti i giorni.

In primis, dal punto di vista del design è un vero e proprio gioiellino grazie ad un display che è fino al 30% più ampio rispetto ai modelli precedenti. In più risulta essere ultra sottile, leggero e comodo così potrai indossarlo quotidianamento sempre nel massimo comfort.

Una funzionalità importante dell’orologio smart è il monitoraggio della salute che, ad esempio, permette di inviare notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa. Ugualmente potrai sfruttare l’app Parametri Vitali per conoscere dati sanitari registrati durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria.

Ovviamente, questo Apple Watch è anche un ottimo compagno di fitness grazie ai suoi anelli Attività che misurano le tue attività fisiche ogni volta che vuoi. Inoltre hai a disposizione l’app Allenamento per monitorare i tuoi esercizi ed avere informazioni precise sulle performance.

