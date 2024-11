Apple Watch Series 10: il top di gamma degli smartwatch in offerta speciale

Abbiamo trovato un compagno di allenamenti perfetto che ti seguirà ovunque in maniera efficiente ed impeccabile! Si tratta dell’Apple Watch Series 10, oggi disponibile su Amazon a soli 429 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, è a tempo limitato!

Apple Watch Series 10: funzionalità e specifiche tecniche

L’Apple Watch Series 10 è lo smartwatch più all’avanguardia sul mercato che ti offre funzioni evolute per la salute e il fitness in ogni momento della giornata.

Per quanto riguarda i tuoi allenamenti, è possibile sfruttare una lunga serie di funzionalità: ad esempio potrai misurare quanto ti muovi con gli anelli Attività da personalizzare in base al tuo stile di vita, oppure tenere d’occhio parametri specifici per quanto riguarda le tue attività sportive con l’app Allenamento.

Anche la sicurezza è sempre garantita indossando questo orologio: le funzioni “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. Invece con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata di emergenza.

Inoltre, avrai sempre a portata di mano informazioni utili per quanto riguarda la tua salute grazie all’app Parametri Vitali che aiuta a conoscere dati sanitari registrati durante il sonno, oltre al battito cardiaco e alla frequenza respiratoria.

Oggi l’Apple Watch Series 10 è disponibile su Amazon a soli 429 euro con uno sconto conveniente del 7%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.