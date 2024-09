Apple Watch Series 10: le differenze con il Watch Series 9 sui sensori

Nonostante i rumors su un possibile aggiornamento del sensore cardiaco e dell’ECG per l’Apple Watch Series 10, sembra che non ci siano stati cambiamenti significativi. Secondo le specifiche tecniche, la Series 10 è equipaggiata con un sensore cardiaco ottico di terza generazione, lo stesso utilizzato nella precedente Serie 9.

Apple Watch Series 10: le novità sui sensori

Durante l’evento di ieri, Apple non ha fatto alcun accenno a un aggiornamento del sensore cardiaco, e sulla pagina del prodotto della Series 10 non ci sono informazioni riguardo a eventuali migliorie.

Secondo un rumor di 9to5Mac, il presunto sensore aggiornato avrebbe “sbloccato nuove funzionalità e fornito risultati più accurati“. Il sito aveva anche indicato che avrebbe permesso la rilevazione dell’apnea notturna, ma, come spiegato da Apple, tale feature utilizza in realtà l’accelerometro. Questa funzione è stata aggiunta anche alla Apple Watch Series 9 e alla Apple Watch Ultra 2, entrambe dotate dello stesso sensore cardiaco di terza generazione della Series 10. La compagnia stava lavorando al monitoraggio della pressione sanguigna per la Series 10, ma la funzionalità non era pronta per il lancio del dispositivo. Oltre alla rilevazione dell’apnea notturna, non sono state introdotte altre nuove funzionalità per la salute.

Il design rinnovato è il principale punto focale della Series 10, che è più sottile e leggera rispetto ai modelli precedenti. Include un nuovo sensore della temperatura dell’acqua, un sensore di profondità, l’app Oceanic+ per lo snorkeling e l’app Tides, avvicinandosi così nelle funzionalità alla Apple Watch Ultra 2. Infine, non ci sono stati aggiornamenti sulla resistenza all’acqua; la Series 10 mantiene una resistenza di 50 metri. Sebbene possa essere utilizzata per attività in acque poco profonde come lo snorkeling o il nuoto in piscina, la compagnia di Cupertino avverte di non utilizzarla per immersioni subacquee, sci d’acqua o altre attività che coinvolgono acqua ad alta velocità o immersioni a profondità superiori. I modelli Apple Watch Series 10 sono disponibili per il pre-ordine e inizieranno ad arrivare ai clienti venerdì 20 settembre.