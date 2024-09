Apple Watch Series 10 potrebbe rilevare le apnee notturne

L’Apple Watch Series 10 includerà una nuova funzione per il rilevamento dell’apnea notturna, ma questa feature potrebbe non essere disponibile subito al lancio del nuovo modello, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Watch Series 10: la funzione che aspettavamo

Il rilevamento dell’apnea notturna si baserà sulle attuali funzionalità di monitoraggio del sonno dell’orologio e tenterà di determinare se un utente soffre di apnea notturna, suggerendo poi ulteriori test con un medico professionista. Gurman aveva precedentemente espresso dubbi sull’inclusione di questa funzione nel modello Apple Watch del 2024, riferendo che gli sforzi della compagnia non stavano procedendo senza problemi e che l’azienda aveva incontrato “seri ostacoli” nello sviluppo.

Non di meno, tale opzione si basa sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue, una misurazione che gli Apple Watch negli Stati Uniti non possono attualmente effettuare a causa di una disputa legale in corso con Masimo.

Tra le altre cose, Mark Gurman aveva precedentemente suggerito che la disputa con Masimo potrebbe risolversi entro settembre, oppure Apple dovrà trovare un modo per aggirarla, ad esempio sostenendo che il sensore di ossigeno nel sangue potrebbe essere utilizzato per scopi non direttamente legati alla misurazione dell’ossigeno. In ogni caso, il nuovo Apple Watch Series 10 includerà alla fine la funzione di rilevamento dell’apnea notturna, forse attraverso un successivo aggiornamento software.

Nel frattempo, la nuova funzione di rilevamento dell’ipertensione (alta pressione sanguigna) su cui Apple sembra aver lavorato per tanto tempo non è stata sufficientemente affidabile durante i test, suggerendo che la sua implementazione potrebbe essere rinviata e “non più prevista per un rilascio immediato“, secondo il giornalista.

Il design complessivo dell’Apple Watch Series 10 dovrebbe essere simile a quello dell’Apple Watch Series 9, ma con schermi leggermente più grandi, mentre la cassa dell’orologio sarà visibilmente più sottile. Apple dovrebbe svelare i nuovi modelli insieme all’iPhone 16 durante l’evento del 9 settembre. Restate connessi con noi.