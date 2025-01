Apple Watch Series 9 a 100€ in meno: ne rimangono pochissimi su Amazon

Sei alla ricerca di uno smartwatch performante che ti accompagni durante tutta la giornata? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Apple Watch Series 9, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione!

Apple Watch Series 9: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple Watch Series 9 è un orologio smart di ultima generazione perfetto per accompagnarti in tutta la giornata oltre che nei tuoi allenamenti.

Grazie al nuovo chip S9 hai un display superluminoso che ti offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre è compatibile con tutti i tuoi servizi Apple: ad esempio potrai usarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per ritrovare il tuo iPhone e per pagare con Apple Pay.

Questo modello si contraddistingue anche per funzioni evolute che monitorano la tua salute sotto diversi punti di vista: è possibile controllare il livello di ossigeno nel sangue, fare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi, ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, monitorare le fasi del sonno e scoprire dati utili sul tuo benessere generale con il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo.

Per finire, l’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance in generale.

Oggi l’Apple Watch Series 9 è disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, hai pochissimo tempo a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.