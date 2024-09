Apple Watch Ultra 2: eccolo in tutto il suo splendore, ora anche in nero

Apple ha presentato un aggiornamento per l’Apple Watch Ultra 2, che include una nuova colorazione e una funzionalità aggiuntiva per il rilevamento dell’apnea notturna. Durante il keynote, dopo aver svelato l’Apple Watch Series 10, è stato anche il turno dell’Apple Watch Ultra di seconda (o terza?) iterazione. Tuttavia, non si tratta di una nuova generazione, ma piuttosto di un aggiornamento che porta una colorazione inedita chiamata “Satin Black” e nuove funzionalità dedicate alla salute.

Apple Watch Ultra 2: le caratteristiche complete

La nuova tonalità “Satin Black” dona un aspetto ancora più elegante all’Apple Watch Ultra 2, pensato per chi cerca uno smartwatch con un design raffinato. Oltre all’aggiornamento estetico, il dispositivo è dotato di una funzione per rilevare l’apnea notturna. Questa funzionalità utilizza l’accelerometro e le misurazioni sul movimento del corpo per monitorare eventuali sintomi di apnea, fornendo un’analisi approfondita della qualità del sonno. Ovviamente arriva con l’update a WatchOS 11, il nuovo sistema operativo per i dispositivi indossabili di Apple. Tra le novità principali ci sono miglioramenti allo Smart Stack, che adesso mostrerà le attività Live come già accade sugli iPhone. Questo aggiornamento introduce anche nuove funzioni per il monitoraggio della salute a lungo termine, offrendo agli utenti una visione più completa del loro benessere.

Una delle nuove funzioni è “Training Load”, che valuta il livello di sforzo dell’utente in relazione alla sua attività abituale. Inoltre, l’app “Vitals” sarà in grado di monitorare parametri chiave come la frequenza respiratoria e la durata del sonno, avvisando l’utente in caso di anomalie, tra cui la presenza di apnea notturna.

Il nuovo modello di Apple Watch Ultra 2 sarà disponibile dal 20 settembre, con un prezzo di partenza di 799 dollari, ovviamente in due colorazioni (titanio e satin black). I preordini sono già aperti, offrendo agli utenti la possibilità di prenotare il dispositivo prima del lancio ufficiale. Attendiamo i prezzi per il mercato italiano.