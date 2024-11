Apple Watch Ultra 2: il più innovativo sul mercato in offerta Black Friday

Con le offerte Black Friday puoi portare a casa uno degli smartwatch più all’avanguardia sul mercato ad un prezzo bomba! Si tratta dell’Apple Watch Ultra 2, oggi disponibile su Amazon a soli 819 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Ultra 2: tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità

L’Apple Watch Ultra 2 è, sicuramente, il miglior orologio per lo sport e l’avventura grazie alle sue funzioni evolute per attività come nuoto, corsa, ciclismo, trekking e immersioni.

È progettato con una robusta cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione ed un vetro anteriore in cristallo di zaffiro. In più dispone di un grande Digital Crown e il tasto Azione personalizzabile per avere subito sottomano diverse funzioni.

Questo modello è perfetto per qualsiasi attività sportiva in quanto, nell’app Allenamento, trovi viste, esperienze e parametri evoluti, come zone di frequenza cardiaca, workout personalizzati e carico di allenamento, così puoi vedere quanto influiscono sul tuo corpo nel corso del tempo.

In più è dotato di un GPS di precisione a doppia frequenza per fornirti sempre dati incredibilmente accurati ovunque tu sia, sia in pista che nelle avventure all’aria aperta. Anche la batteria super potente non è da meno con 36 ore di autonomia con l’utilizzo standard, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

