Apple Watch Ultra 3 e SE di terza generazione arriveranno nel 2025

Curiosamente apprendiamo nuovi dettagli sugli smartwatch del colosso di Cupertino che arriveranno nel corso dei mesi futuri. Di fatto, stando a quanto afferma l’analista della catena di fornitura di Apple, Ming-Chi Kuo, sembra che l’Apple Watch Ultra 3 e l’Apple Watch SE 3 verranno lanciati nel 2025. Ad oggi, lo ricordiamo, l’OEM della mela ha annunciato soltanto gli Apple Watch Series 10 e ha rilasciato la nuova colorazione “Satin Black” per il Watch Ultra 2. Nelle notizie correlate poi, ricordiamo che il rilevamento dell’apnea notturna invece, presentato durante il keynote, sarà una prerogativa dei nuovi smartwatch ma anche di quelli dell’anno scorso (Watch Series 9, per intenderci).

Apple Watch Ultra 3 e SE (2025): cosa sappiamo ad oggi?

Tornando a parlare dei gadget in arrivo, ricordiamo che circa un anno fa, Kuo aveva previsto che non ci sarebbe stato un Apple Watch Ultra 3 quest’anno, e questa previsione sembra essere corretta. L’unico nuovo modello di Apple Watch annunciato durante l’evento di Apple ieri è stato l’Apple Watch Series 10. L’Apple Watch Ultra 2 ha ricevuto una nuova opzione di colore Satin Black, mentre l’Apple Watch SE non è stato aggiornato. In sintesi, sembra che i clienti dovranno attendere fino al prossimo settembre per i nuovi modelli di Watch Ultra e di Watch SE low-cost.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che durante il keynote, Apple ha tolto i veli anche agli iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max, ma anche agli AirPods 4 con e senza ANC. I dispositivi si possono preordinare in questi giorni ma arriveranno sugli scaffali internazionali soltanto a partire dal prossimo venerdì 20 settembre 2024. Fra le novità degne di nota tuttavia, citiamo Apple Intelligence che, sebbene sia prevista con iOS 18, non sarà disponibile da subito. In Italia, addirittura, dovremo aspettare un anno per vederla implementata con la nostra lingua, con sommo dispiacere da parte nostra. In compenso, arriverà presto un software per gli AirPods Pro che trasformerà gli auricolari in dispositivi sanitari per chi ha problemi di udito.