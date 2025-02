Aptoide Store debutta su iOS con funzionalità innovative

Debutta su iOS l’Aptoide Game Store, il primo app store di terze parti dedicato esclusivamente ai giochi. Grazie alle nuove normative europee, Apple apre il suo ecosistema, consentendo agli utenti iPhone di esplorare nuove possibilità senza restrizioni.

Dopo una fase di beta testing avviata la scorsa estate, il Game Store di Aptoide è ora disponibile per tutti gli utenti iPhone senza liste d’attesa. Questo store si distingue per la sua specializzazione nei giochi, un elemento che lo rende particolarmente interessante per gli appassionati di gaming su dispositivi mobili.

Un passo rivoluzionario

Con oltre dieci anni di esperienza nel panorama Android, Aptoide è già conosciuto per offrire un’ampia gamma di app al di fuori dei circuiti ufficiali come il Google Play Store. Il suo arrivo su iOS rappresenta un cambiamento storico, specialmente in un ambiente tradizionalmente chiuso come quello di Apple. Questa innovazione è stata resa possibile grazie alle recenti regolamentazioni europee che favoriscono una maggiore concorrenza e scelta per i consumatori.

Una funzione esclusiva: “App Versions”

Tra le novità più rilevanti, spicca la funzione App Versions, che consente agli utenti di installare versioni precedenti delle app. Questa opzione, unica nel suo genere, permette di effettuare il downgrade di un’app per risolvere eventuali problemi di bug o incompatibilità con le versioni più recenti. Una funzionalità che né l’App Store di Apple né il Play Store di Google offrono, rendendo l’Aptoide Game Store un’alternativa innovativa.

Uno sguardo al futuro

L’arrivo dell’Aptoide Game Store su iOS potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per gli app store di terze parti. La possibilità di accedere a giochi esclusivi e sfruttare funzioni avanzate come il downgrade delle app posiziona questo store come una soluzione competitiva per gli utenti iPhone. Per chi desidera provarlo subito, è possibile scaricarlo direttamente dal sito ufficiale.