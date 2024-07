Aqara Camera E1: videosorveglianza e domotica, occasione Prime Day

Bella e discreta, perché andrà posizionata laddove viene vista e dove possa “vedere”; semplice e lineare, affinché possa essere integrata facilmente nell’arredamento domestico, di qualunque stile esso sia; di facile installazione, affinché possa essere ospitata in casa esattamente dove serve; di facile configurazione, affinché tutti possano usarla al meglio delle loro potenzialità e senza difficoltà. Quando si cerca una videocamera di sorveglianza per la propria casa, la si cerca sempre con queste caratteristiche: trovarle tutte nella Aqara Camera E1 sarà estremamente semplice, ma vi si troverà anche molto altro e ci stupirà infine per il prezzo. Ecco perché proprio questo modello entry-level è ideale per dare inizio ad una nuova rete domotica su cui costruire la sicurezza dei propri ambienti: inevitabilmente sarà immediata la tentazione di ospitare più videocamere in più locali: tale è il prezzo e tali sono le qualità riscontrabili che l’idea di ampliare la copertura del monitoraggio sarà immediata.

La Aqara Camera E1 è infatti una videocamera di sorveglianza per interni progettata specificatamente per offrire un equilibrio vantaggioso tra funzionalità avanzate e un prezzo accessibile. Posizionata tra i modelli G2H Pro e G3 del medesimo brand, la Camera E1 si distingue per le sue capacità di pan e tilt, risoluzione video 2K, e supporto per Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. Una videocamera pronta all’uso, insomma, che in pochi minuti potrà diventare parte integrante dell’intelligenza domestica del proprio ambiente casalingo.

Design e installazione

Il design della Camera E1 è compatto e moderno, con una base rotante che consente una facile installazione su superfici o soffitti. Il corpo bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico, rendendola una soluzione discreta per la sicurezza interna. La videocamera include un supporto per il montaggio a soffitto e un cavo USB-A / USB-C per l’alimentazione. Le dimensioni sono minime: appena 104 millimetri in altezza, per un ingombro che non supera i 69 millimetri.

L’installazione della Aqara Camera E1 è semplice e la configurazione avviene tramite l’app Aqara Home, che genera un codice QR per facilitare la connessione alla rete WiFi. È importante notare che la Camera E1 supporta solo il WiFi a 2.4GHz, escludendo quindi il più veloce 5GHz, ma contemplando la gran parte delle reti wireless casalinghe (i cui router garantiscono sempre piena retrocompatibilità allo standard indicato).

Funzionalità e caratteristiche

Tra i punti di forza della piccola Aqara Camera E1 vanno annoverati:

2K (2304 x 1296) che garantisce immagini nitide e dettagliate; Pan e tilt , ossia la capacità di ruotare a 360° in orizzontale e inclinarsi in verticale, permettendo una copertura completa dell’area monitorata;

, ossia la capacità di ruotare a 360° in orizzontale e inclinarsi in verticale, permettendo una copertura completa dell’area monitorata; Supporto HomeKit Secure Video : compatibilità con il sistema di sicurezza di Apple per l’archiviazione sicura dei video su iCloud;

: compatibilità con il sistema di sicurezza di Apple per l’archiviazione sicura dei video su iCloud; Visione notturna attraverso LED IR nascosti per una sorveglianza chiara anche in condizioni di scarsa o nulla luminosità;

attraverso LED IR nascosti per una sorveglianza chiara anche in condizioni di scarsa o nulla luminosità; Rilevamento IA per abilitare la capacità di rilevare persone e suoni, con notifiche intelligenti basate sul movimento rilevato;

per abilitare la capacità di rilevare persone e suoni, con notifiche intelligenti basate sul movimento rilevato; Connettività tramite supporto per WiFi 6 (solo 2.4GHz), garantendo una connessione stabile e veloce;

tramite supporto per WiFi 6 (solo 2.4GHz), garantendo una connessione stabile e veloce; Opzioni di registrazione su microSD, NAS (Network Attached Storage) e cloud

La qualità video della Camera E1 è tale da consentire un preciso monitoraggio degli ambienti domestici e tutto ciò grazie ad una risoluzione 2K che offre immagini chiare e dettagliate. La lente grandangolare f/2.0 assicura una visione ampia dell’area monitorata, mentre la visione notturna a LED IR garantisce riprese nitide anche al buio (ad esempio per tenere d’occhio la casa quando si è altrove e la luminosità è impedita dalle chiusure verso l’esterno). L’audio bidirezionale permette conversazioni chiare, rendendo questa videocamera adatta anche per la comunicazione con persone all’interno della casa: la riproduzione è potente, facilitando così l’ascolto anche a distanza, e scaturisce dalle fessure posteriori nella parte bassa del dispositivo.

La Camera E1 è inoltre dotata di capacità avanzate, tra cui il rilevamento delle persone e dei suoni. Questo permette di ricevere notifiche precise e basate sul tipo di movimento rilevato, affinché si possa creare un vero e proprio allarme in caso di rumori o movimenti indesiderati. Il tracciamento delle persone, in particolare, risulta essere estremamente rapido, organizzando la rotazione della videocamera in modo preciso per non perdere traccia della sagoma identificata nell’area soggetta a monitoraggio. Un apposito menu consente inoltre di spostare la visuale da remoto, scegliendo in alternativa posizioni predeterminate o altre opzioni.

Ancora, la videocamera supporta una vasta gamma di automazioni tramite l’app Aqara Home, consentendo di personalizzare le azioni basate su diversi trigger e condizioni. 24 ore di registrazione sui “critical event” sono offerti da Aqara, mentre una fessura dedicata per MicroSD consente di ampliare fino a512GB la capacità di storage in locale della camera, aprendo così a registrazioni di maggior durata per il monitoraggio continuativo dei locali presidiati.

La videocamera non è pertanto solo un elemento passivo di monitoraggio, ma diventa sensore attivo di un sistema più complesso, sul quale sviluppare scene e automazioni che rendono la casa più “adattiva” rispetto alle esigenze ed alle abitudini di chi la vive. In tal senso le videocamere Aqara diventano immediatamente qualcosa di ben più avanzato: nel momento stesso in cui sono in rete, le loro facoltà intelligenti iniziano ad operare in sinergia con l’hub di riferimento e trasformano l’ambiente domestico in una serie di informazioni da poter gestire in ottica smart.

La Camera E1 è compatibile con Apple HomeKit, Google Home, IFTTT e Amazon Alexa, rendendola una scelta versatile per gli utenti di diverse piattaforme di smart home.

L’offerta per il Prime Day

La Aqara Camera E1 rappresenta una solida opzione per chi cerca una videocamera di sorveglianza interna con funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. La combinazione di risoluzione 2K, capacità di pan e tilt, e supporto per HomeKit Secure Video la rendono una scelta eccellente per chi vuole migliorare la sicurezza della propria casa senza spendere cifre eccessivamente impegnative.

Una camera valida per ogni utenza e necessità, insomma, che diventerà facilmente una via di ingresso con la quale “assaggiare” le qualità della domotica per poi lasciarsene coinvolgere. In tal caso l’ecosistema Aqara sarà facile da arricchire con altri sensori e device che, tassello dopo tassello, automatizzano la casa abilitando risparmi, sicurezza e utilità altrimenti impensabili.

Il prezzo disponibile per il Prime Day 2024 è ciò che rende questa opzione un’opportunità speciale. Tutto quanto descritto, infatti, costa per poche ore soltanto 44,99€, con il 25% di sconto rispetto ai 59,99€ tradizionali. Un’occasione unica, insomma, per dare inizio alla propria rete domotica e sperimentare quella calda sensazione che una buona videosorveglianza può offrire quando si è lontani da casa e si vuol tenere sott’occhio quanto accade tra le proprie mura.

La domotica, così pensata, è un’opportunità completamente modulare e la Aqara Camera E1 è uno di questi tasselli. Il primo, forse: il passo da cui iniziare.

In collaborazione con Aqara