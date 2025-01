Asciugacapelli portatile Dreame: come il Dyson ma ad un prezzo stracciato (-23%)

Se vuoi una piega perfetta anche quando sei in viaggio, la soluzione perfetta è questo Asciugacapelli Dreame Pocket! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un super sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile riceverlo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? A questo prezzo gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Asciugacapelli Dreame Pocket: come utilizzarlo

L’Asciugacapelli Dreame Pocket, grazie ad un corpo da 50 mm ed un peso di soli 300 grammi, risulta essere compatto e facilmente ripiegabile per essere riposto o trasportato ovunque. In più, il suo design flessibile consente di piegarlo in varie forme, rendendolo perfetto per lo styling in movimento.

È dotato di due bocchette per un’asciugatura davvero professionale: la bocchetta anti-crespo consente di ottenere una finitura elegante, mentre la bocchetta arricciacapelli crea ricci naturali assicurando una chioma impeccabile in ogni occasione.

Inoltre dispone di un motore da 110.000 giri al minuto che garantisce un’asciugatura efficiente per i capelli di lunghezza ridotta in soli 40 secondi. Allo stesso tempo i flussi d’aria rapidi da 70 m/s eliminano rapidamente l’umidità in eccesso e riducono l’effetto crespo.

Questo dispositivo, tra l’altro, è iper silenzioso grazie ad una pressione inferiore a 60 dB che offre un potente flusso d’aria con un sistema di riduzione del rumore a 6 livelli. Per finire, il phon emette ben 300 milioni di ioni negativi che sigillano le cuticole dei capelli, preservandone l’idratazione per un risultato più liscio, brillante e senza effetto crespo.

Oggi l’Asciugacapelli Dreame Pocket è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un super sconto del 23%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? A questo prezzo gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.