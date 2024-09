Asciugacapelli professionale Dreame: come il Dyson ma a meno di 100€

Per avere una chioma sempre in ordine ed impeccabile, prova l’Asciugacapelli Dreame Hair Glory Combo! Parliamo dell’equivalente del phon Dyson ma che oggi puoi avere ad un prezzo davvero bassissimo: grazie ad uno sconto bomba del 29% al momento è disponibile su Amazon a soli 99 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Asciugacapelli Dreame Hair Glory Combo: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Asciugacapelli Dreame Hair Glory Combo permette un’asciugatura dei capelli rapida e senza sforzo grazie al potente flusso d’aria.

Nello specifico, il motore da 110.000 giri al minuto genera una velocità d’aria elevatissima per un’asciugatura potente che separa i capelli bagnati per raggiungere le radici e rimuove rapidamente l’umidità dal cuoio capelluto, asciugando una chioma lunga anche fino alle spalle in soli 2 minuti.

È possibile scegliere tra due impostazioni di velocità del flusso d’aria e quattro impostazioni di temperatura in base alle tue esigenze: la modalità aria fredda, la modalità temperatura costante a 57°C con un sensore NTC avanzato per garantire una temperatura costante, la modalità aria calda e la modalità ciclica caldo/freddo.

Anche il design non è da meno grazie ad un peso leggerissimo di 345 grammi con un cilindro principale compatto di 82 mm che rende l’asciugatura dei capelli più rilassante e meno faticosa. Inoltre il dispositivo è dotato di 4 LED intuitivi che mostrano a colpo d’occhio la modalità di asciugatura.

