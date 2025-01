Asciugatrice Electrolux: con il maxi sconto eBay oggi la porti a casa a 270€ in meno

Uno degli elettrodomestici più utili e funzionali in assoluto oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Asciugatrice 600 GentleCare Electrolux, al momento disponibile su eBay a soli 579 euro grazie ad un mega sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a interessi zero con Klarna. Cosa aspetti? L’occasione è davvero più unica che rara!

Asciugatrice 600 GentleCare Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Asciugatrice 600 GentleCare Electrolux è l’elettrodomestico che ti svolterà la vita soprattutto nelle stagioni più fredde.

Questo modello a pompa di calore è in grado di asciugare i capi uniformemente a temperature dimezzate senza prolungare la durata del ciclo. In questo modo i tessuti non sono esposti a calore non necessario in modo da resistere e durare maggiormente nel tempo.

L’elettrodomestico top di gamma, inoltre, fornisce un’asciugatura potente ma delicata per carichi misti di cotoni e sintetici, offrendo un’asciugatura uniforme senza necessità di separare i capi. Inoltre misura la temperatura e l’umidità di ciascun carico regolando il tempo e il consumo di energia in modo che gli indumenti siano protetti dal surriscaldamento e dall’eccessivo calore.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato del filtro EasyClean che è facile da pulire e che consente all’asciugatrice di funzionare al meglio, mantenendone l’efficienza energetica. Infine, la modalità antipiega permette al cesto di ruotare regolarmente in entrambe le direzioni aiutando a ridurre le pieghe dai vestiti.

