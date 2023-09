OFFERTA A TEMPO: Aspirapolvere Rowenta a soli 74 euro!

“Rowenta, per chi non si accontenta!” è un vecchio slogan fortunatissimo, che ben sintetizza la qualità dei prodotti di questo marchio. Che da decenni popolano le case degli italiani e sono ben voluti grazie alla loro efficienza nell’aiutarli nelle faccende di casa. L’aspirapolvere Rowenta è un esempio illuminante di tutto ciò e viene anche offerto in promozione a soli 84 euro! Grazie a due colpi che hanno steso il prezzo come fa il miglior pugile sul ring col suo avversario: uno sconto del 15% al quale sommare un Coupon del 10%. Per uno sconto totale del 25%! Ed eccoci al fatidico prezzo di 74,99 euro.

Il coupon, peraltro, è anche facile da sfruttare poiché non richiedere l’inserimento di codici, che talvolta suonano come le parole magiche per aprire una porta segreta. Bensì, basta mettere una spunta accanto alla dicitura “Applica coupon 10€” al momento dell’acquisto e il gioco è fatto. Anche per i più pigri! Più precisamente, si tratta del modello Rowenta RO4B23 Compact Power XXL, un ottimo prodotto, super aggiornato e senza quell’orribile sacco che tanto faceva disperare le nostre nonne e mamme!

Aspirapolvere Rowenta RO4B23: caratteristiche e offerte

Partiamo col vantaggio che subito balza all’occhio quando si acquisto questo aspirapolvere Rowenta RO4B23 Compact Power XXL, ovvero l’assenza del sacco, il che lo rende ultraleggero e facilmente riponibile, oltre che maneggevole. Offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto. ll filtraggio avanzato a 3 livelli cattura oltre il 99,98% di particelle di polvere e consente di ottenere una pulizia profonda e precisa. Dove va a finire la polvere allora?

Ti starai sicuramente chiedendo. Nel contenitore raccoglipolvere da 2,5L facile da rimuovere, che permette oltretutto un maggiore livello di autonomia, capienza e la massima praticità per una pulizia profonda. E’ progettato progettato in modo da essere facile da estrarre e veloce da pulire. Ancora, questo aspirapolvere ha un ampio raggio d’azione, grazie agli 8,80 m di lunghezza del cavo. Il che fa sì che non dovrai ogni volta cercare disperatamente una presa di corrente dove attaccare la spina! Il design salvaspazio consente di riporre l’aspirapolvere con facilità, anche nelle abitazioni dalle dimensioni meno generose.

Dimensioni davvero ridotte: 40,9 x 27,6 x 29,1 cm; inoltre pesa giusto 5,56 Kg. Il che lo rende facilmente utilizzabile anche dalle persone più graciline. Bello anche il colore bordeaux che lo distinghe dai soliti modelli in bianco, grigio o nero. Insomma, cosa aspetti? Approfitta di questa offerta a tempo e pagalo solo 74,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.