Aspirapolvere senza fili 6-in-1 a metà prezzo: affare unico da non perdere

Preparati ad avere una casa splendente al minimo sforzo con l’Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA! Oggi questa miracolosa scopa elettrica è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere senza fili 6-in-1 YISORA adotta un motore brushless avanzato da 175W che genera una forte potenza di aspirazione di 20000Pa in modalità MAX.

La batteria integrata a 6 celle da 2200 mAh non è da meno infatti garantisce fino a 40 minuti di autonomia per una pulizia profonda in modalità standard. In questo modo può facilmente eliminare polvere, sporco fine, briciole o peli di animali domestici da tappeti, pavimenti, piastrelle, auto, scale e divani.

Questo modello è dotato di tre diverse spazzole che possono essere facilmente assemblate in 6 combinazioni per una pulizia versatile: questo vuol dire che da scopa elettrica può trasformarsi in pratica aspirapolvere a mano per raggiungere anche gli angoli più nascosti di casa.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto pesa solo 1,8 kg ed è perfetta per essere utilizzata con una sola mano. Inoltre dispone di due modalità di aspirazione tra cui scegliere, perfette per le diverse occasioni, ed ha anche 4 luci LED e la testa della spazzola dell’aspirapolvere che può ruotare di 180° a sinistra e a destra e di 90° in alto e in basso.

