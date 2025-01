Aspirapolvere Senza Filo Dyson in super offerta su eBay: occasione da non perdere

Oggi hai la possibilità di portare a casa la scopa elettrica per eccellenza ad un prezzo minimo! Parliamo dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin, al momento disponibile su eBay a soli 449 euro con uno sconto conveniente del 10%.

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin è la scopa elettrica per eccellenza che è in grado di supportarti nelle pulizie domestiche di ogni angolo di casa.

Si contraddistingue per la nanostruttura del suo filtro che è sufficientemente piccola da catturare particelle come peli di animali domestici e fuliggine. In questo modo è assicurata una pulizia impeccabile su tutte le superfici di casa con il minimo sforzo.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie all’alimentazione con un solo pulsante: non è necessario premere il grilletto durante la pulizia ma basterà premere una volta il pulsante di accensione per una pulizia comoda e continua.

Tra l’altro, durante l’azionamento del dispositivo lo schermo LCD fornisce utili informazioni sulla pulizia in tempo reale tra cui la modalità di alimentazione selezionata, il tempo di funzionamento rimanente e gli avvisi di manutenzione.

Per finire, potrai scegliere tra tre modalità di funzionamento in base alle tue esigenze: Eco per avere la massima autonomia e assicurarti pulizie più lunghe in tutta la casa; Med offre un equilibrio ottimale tra potenza e autonomia; Boost per una pulizia rapida e intensiva dello sporco depositato.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin è disponibile su eBay a soli 449 euro con uno sconto conveniente del 10%. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.