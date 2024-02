Aspirapolvere senza filo Dyson Omni-glide: 50€ di sconto immediato sullo store ufficiale

Tra le offerte del giorno più interessanti segnaliamo quella che ha per protagonista l’aspirapolvere senza filo Dyson Omni-glide, in promo a 299 euro sullo store ufficiale di Dyson grazie a uno sconto immediato di 50 euro rispetto ai 349 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Volendo, è possibile anche dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero da 99,67 euro al mese con PayPal.

Dyson Omni-glide è l’aspirapolvere senza filo progettato per rivoluzionare il modo di pulire le superfici. Il merito è in particolare della spazzola Fluffy, in grado di muoversi in ogni direzione. Proprio per le sue caratteristiche così peculiari, è ritenuta una dei migliori aspirapolvere senza filo disponibili oggi sul mercato.

Aspirapolvere senza filo Dyson Omni-glide in offerta a 299 euro sul sito ufficiale

A rendere unico l’aspirapolvere Omni-glide di Dyson sono il tubo flessibile e le quattro ruote direzionali a 360 gradi. Ora, grazie al nuovo formato, l’aspirapolvere riesce a piegarsi parallelamente al pavimento e pulire negli spazi più stretti senza difficoltà.

L’altro punto di forza sono i rulli ricoperti da morbido nylon, capace di catturare detriti anche di dimensioni importanti. In aggiunta a ciò troviamo i filamenti in fibra di carbonio, che servono invece a rumore la polvere fine. Tutto questo rende Omni-glide perfetta per ceramiche, marmi, parquet, cemento, oltre che pavimenti di gres e in cotto.

Il modello Omni-glide di Dyson, l’aspirapolvere senza filo che ambisce a rivoluzionare il modo in cui pulire le superfici, è in offerta a soli 299 euro anziché 349 euro. Confermiamo anche le spese di spedizione gratuite e la possibilità di richiedere l’opzione rateale con pagamenti da 99,67 euro al mese in tre mesi a interessi zero.

