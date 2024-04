ASUS Chromebook SVENDUTO a 199€: 14 pollici e un anno di Google One gratis

Hai bisogno di un dispositivo che ti consenta di continuare la tua produttività lavorativa anche quando sei in viaggio, e non disponi del tuo PC desktop? Non ti preoccupare, l’ultima offerta di Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo ASUS Chromebook 314 in offerta al sensazionale prezzo di appena 199 euro, con ben 30 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Chromebook: produttività al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Argento, davvero perfetto ed elegante per tutti i gusti. Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo Chromebook, rappresentato dai suoi 14 pollici di diagonale, che ti consente di avere un’ampia visuale su tutti i tuoi progetti di lavoro.

Puoi anche dedicarti al tuo svago personale, dato che l’elevata definizione in Full HD ti permette di godere di film e serie TV mentre sei in viaggio, facendo uso delle principali piattaforme di streaming, come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio.

Il vero e proprio cuore pulsante di questo Chromebook risiede sicuramente nel suo processore Intel Celeron N4020, che garantisce delle prestazioni a dir poco sensazionali e formidabili: avrai la possibilità di avviare qualsiasi programma, anche i software più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta.

In più grazie all’acquisto del notebook otterrai un anno di Google One, avendo così accesso a più di 100 GB di archiviazione gratuita per i tuoi file.

Ti bastano poco più di 190 euro per portarti a casa uno dei migliori Chromebook, con cui potrai lavorare in mobilità, dedicarti al tuo svago personale e tanto altro: ecco perché ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Acer Chromebook 314 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

