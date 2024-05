Aspirapolvere Robot smart per tutte le tasche: OLTRE 5O PER CENTO DI SCONTO

Stanchi di fare su e giù per casa per passare l’aspirapolvere? E stanchi soprattutto di chinarvi per pulire sotto i tavoli e i mobili? Si? Perfetto! E’ quindi il momento giusto per comprare un aspirapolvere robot super smart, di quelli che si fanno le passeggiatine per casa quando non ci siete, raccogliendo tutte le briciole che trova per terra. L’unica fatica che farete con uno di questi robot sarà di alzare i piedi quando stravaccati sul divano passerà silenziosamente davanti a voi! Vediamo cosa propone oggi Amazon in super offerta, e per super offerta si intende almeno il 50% di sconto! Da ultimo un bonus assolutamente da non sottovalutare!

Lefant M1, lava e aspira: MENO 54%, da 389 euro a 180 euro

Lefant è la protagonista di queste offerte, si parte subito con la fascia alta M1, un dispositivo capace di pulire con grande efficacia grazie alla la tecnologia di navigazione LIDAR con tanto di mappatura della stanza. Funzione duplice, aspira la sporcizia e poi lava i pavimenti, massimo della comodità quindi! Prestazioni e specifiche al top, nonostante dimensioni contenute, solo 32 cm di diametro, per LEFANT M1: potenza di 4000 pa di aspirazione regolabile, controllo da app o vocale e molto altro! SUPER SCONTO MENO 54% da 389 euro a 180 euro!

OKP Aspirapolvere, MENO 52%, 100 invece di 210 euro

OKP è un aspirapolvere di fascia media, ma anch’esso ricco di funzioni avanzate, capace di garantire un ottimo livello di pulizia. Ha una potenza di aspirazione pari a 25oo pa, è dotato di tecnologia che gli permette di evitare gli ostacoli senza possibilità di mappatura della stanza. E’ super smart, attivazione vocale, ma soprattutto pulisce davvero bene senza farvi spendere una fortuna. OKP Robot Aspirapolvere, lo si compra con un fantastico MENO 52%, 100 invece di 210 euro!

Lefant aspirapolvere, bianco è bello e a metà prezzo: 140 euro invece che 280 euro

Questo robot aspirapolvere Lefant, non è solo pratico, efficace e versatile, ha un bel design tutto bianco, è decisamente un bell’oggetto! Sarà anche bello ma come pulisce? Bene, anzi molto bene! Potenza aspiratrice di 4500Pa, quattro modalità di pulizia e tecnologia Freemove, con tanto di 13 coppie di sensori omnidirezionali! Arriva praticamente dappertutto questo aspirapolvere robot Lefant, è alto solo 7,9 cm! Un vero concentrato di tecnologia che Amazon sconta del 50%: 140 euro invece che 280 euro!

BONUS: iRobot Roomba I7156 MENO 30%, da 570 euro a 470 euro!

iRobot è l’azienda americana che ha sviluppato per prima questi dispositivi, oltre 30 anni di esperienza, che hanno rivoluzionato il modo di intendere ed effettuare la pulizia casalinga. Amazon propone uno sconto super allettante sul modello Roomba I7156. E’ un vero concentrato di tecnologia, ha funzioni super smart che possono essere attivate sia via app che tramite comandi vocali. Mappe migliorate, riconoscimento delle stanze, suggerimenti stagionali e pulizia nelle parti poco raggiungibili, iRobot Roomba I7156 a questo prezzo è davvero un’occasione più unica che rara.

