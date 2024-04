Asus Proart Display 27 pollici, crolla il prezzo del monitor per professionisti coi colori più reali di sempre!

Asus ProArt Display PA278QV non è il solito, ottimo monitor dell’azienda di Taiwan, è un display pensato per i professionisti dell’immagine, per tutti coloro che hanno bisogno che i colori siano assolutamente realistici, anzi iperealistici! E’ un monitor con delle caratteristiche pensate proprio per soddisfare le esigenze di chi crea contenuti visivi, è il più usato per il fotoritocco e nelle scuole di design! In tal senso la sua accessibilità è un plus non da sottovalutare: Amazon lo propone con un bello sconto MENO 13%, ovvero se prima dovevamo pagarlo 307,89 euro, ora dal nostro conto usciranno 269 euro! Davvero una bella offerta, i professionisti saranno contenti, ma lo saranno anche coloro che cercano un monitor con i migliori colori sul mercato!

Colori più reali del reale!

Le caratteristiche tecnologiche di questo Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor sono strabilianti, fotografi, designer, modellatori e artisti non possono certamente trovare di meglio! Nel dettaglio:

27 Pollici e design senza cornice, bordi sottilissimi per effetto “tutto schermo”

Risoluzione 1920 x 1200

Calibrato e testato in fabbrica, certificato Calman per garantire una precisione del colore assoluta (ΔE < 2)

Gamma colori 100% sRGB e 100% Rec. 709

Preset ProArt garantiscono diverse modalità per una rapida regolazione della gamma colori a seconda dei contenuti da lavorare

Facile capire quindi come Asus Proart Display Pa278Qv sia un monitor decisamente particolare, con caratteristiche uniche e peculiari che è difficile trovare in prodotti magari di costo più elevato. Una volta acceso si rimane stupiti anche guardando una semplice foto di come i colori siano precisissimi, di come i dettagli siano nitidi e “esplodano” tanto sono brillanti e vivaci. La riproduzione fedelissima dei colori rende questo display una scelta obbligata per per compiti come l’editing fotografico, la produzione video e il design grafico.

Da ultimo, ma certamente non per importanza, Asus Proart Display Pa278Qv è anche estremamente versatile lato connettività. Troviamo ingressi come DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI e ovviamente USB.

Amazon lo offre con uno sconto allettante MENO 13%, ovvero se prima dovevamo pagarlo 307,89 euro, ora dal nostro conto usciranno 269 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.