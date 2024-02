ASUS ROG Ally: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Hai voglia di giocare ai tuoi giochi preferiti anche quando sei in mobilità e non disponi delle tue console casalinghe? Non ti preoccupare, Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti ASUS ROG Ally in offerta al sensazionale prezzo di soli 499 euro, con un ottimo 9% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS ROG Ally: i tuoi videogiochi ovunque

La particolarità alla base di questa console consiste senz’ombra di dubbio nella sua natura portatile, similmente a quanto accaduto negli ultimi anni con Nintendo Switch, che ha registrato un clamoroso successo proprio per questo: con ROG Ally potrai infatti giocare ai tuoi videogiochi preferiti del momento anche quando sei in mobilità, mentre sei sul treno o in aereo, in modo comodo e intuitivo.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di ASUS ROG Ally è sicuramente il su processore AMD Ryzen Z1, che garantisce delle prestazioni davvero sensazionali e sbalorditive: avrai la possibilità di avviare qualsiasi videogioco, anche quelli più pesanti e che richiedono una maggior potenza di calcolo, senza avere il benché minimo tentennamento, soprattutto se combinato con la RAM da 16 GB e la scheda video AMD Radeon Navi3, che assicura il massimo delle prestazioni.

Molto apprezzato anche l’SSD da ben 512 GB, all’interno del quale potrai catalogare tutti i tuoi videogiochi preferiti in digital delivery, in modo tale da essere accessibili senza problemi in ogni momento che desideri. Un altro punto di forza alla base di ASUS ROG Ally è rappresentato dal suo schermo touchscreen con diagonale da ben 7 pollici, con cui potrai godere alla perfezione di qualsiasi videogioco senza scendere a compromessi.

All’interno di ROG Ally trovi il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, per cui non dovrai nemmeno perdere ulteriore tempo a installare file di sistema, potendo così iniziare a giocare fin da subito senza problemi.

Con poco più di 490 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console portatili del momento, con cui potrai giocare in mobilità senza compromessi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare ASUS ROG Ally in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

