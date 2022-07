ASUS svela ROG Phone 6 e 6 Pro: due mostri più potenti di un PC

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato la nuova serie di smartphone gaming ROG Phone 6 durante l’evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare, insieme ai nuovi modelli di auricolari ROG Cetra True Wireless e alle cuffie over-ear ROG Delta, oltre a una collezione di accessori per il nuovo gaming phone. L’evento si è concluso con uno showmatch in cui 14 influencer provenienti da 8 paesi diversi si sono sfidati su PUBG MOBILE per mostrare le loro abilità su questa nuova meraviglia del mondo gaming.

ROG Phone 6 e 6 Pro: meglio di un PC

La nuova serie comprende il ROG Phone 6 e il ROG Phone 6 Pro, i ROG Phone più potenti mai realizzati. Entrambi vantano il più recente Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform con velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz, memoria fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage. Il sistema di raffreddamento GameCool 6 è stato migliorato con un’innovativa tecnologia di raffreddamento della CPU a 360° per garantire prestazioni massime e durature.

L’enorme batteria da 6000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco. Il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici utilizza l’esclusiva tecnologia ROG tuning per ottenere un’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz, una frequenza di campionamento touch di 720 Hz[iii] leader nel settore e una latenza touch ultra-ridotta di 23 ms.

La nuova serie è accompagnata da una gamma completa di accessori esclusivi per ROG Phone 6, tra cui il nuovo AeroActive Cooler 6 e il ROG Phone 6 Glass Screen Protector. Per un’esperienza di gioco completamente coinvolgente, sono state presentate anche diverse cuffie da gioco, tra cui il nuovo modello ROG Cetra True Wireless Pro dual-mode wired e wireless e le ROG Cetra True Wireless. Per un audio dettagliato e fedele, sono state mostrate anche le ROG Delta S Wireless, le prime cuffie da gioco ROG dual-mode wireless, e le leggerissime ROG Delta S Core da 270 grammi.