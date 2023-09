ASUS Vivobook 15 F1502ZA, Amazon ha deciso: TAGLIAMO IL PREZZO!

ASUS Vivobook 15 F1502ZA è un laptop di fascia medio alta che offre una combinazione vincente e assolutamente vantaggiosa tra design elegante, massima versatilità, massima ergonomia e prestazioni da primo delle classe. Ma soprattutto un prezzo che, grazie al super sconto Amazon fa diventare di diritto questo eccezionale laptop anche campione nel rapport qualità prezzo! I numeri parlano chiaro: MENO 27% per un taglio netto di 200 euro! Prezzo finale 549 euro!

Non gli manca nulla!

ASUS Vivobook 15 F1502ZA è dotato di un robusto telaio in alluminio che conferisce un aspetto premium e una sensazione di solidità. Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono facile da trasportare, rendendolo un’opzione ideale per chi viaggia spesso o ha bisogno di lavorare in movimento.

La versatilità prima di tutto: la cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati.

Da un punto di vista delle specifiche, ASUS Vivobook 15 F1502ZA offre un processore Intel Core i5, che offre una buona combinazione di potenza ed efficienza energetica. La GPU Intel Iris Xe integrata offre prestazioni grafiche molto buone per multitasking e applicazioni di base, e ben si comporta anche nel gaming più impegnativo o nelle applicazioni più pesanti.

La configurazione include ben 16 GB di RAM DDR4, mentre lo spazio di archiviazione è fornito da un’unità SSD da 512 GB, che offre tempi di caricamento rapidi e prestazioni fluide.

Lo schermo è un punto di forza: il display NanoEdge è decisamente nitido e dalle cornici sottile, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda la connettività, ASUS Vivobook 15 F1502ZA offre una varietà di opzioni. Ha tre porte USB 3.0, una porta USB 3.1 Tipo C, una porta HDMI per collegare facilmente il laptop a un monitor esterno e un lettore di schede SD per trasferire facilmente i file da e verso schede di memoria.

La connettività è su alti livelli: sono disponibili una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato; quindi, è facile collegare tutte le periferiche, i display e i proiettori esistenti.

ASUS Vivobook 15 F1502ZA è un laptop completo che offre prestazioni affidabili, ottima portabilità, estrema versatilità e un design elegante. Ma soprattutto un prezzo eccezionale, grazie al super sconto Amazon MENO 200 EURO!

Subito nel carrello, sta andando a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.