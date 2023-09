ASUS VivoBook 15, Premium tutto alluminio e... in super sconto! Risparmio TOTALE!

Asus VivoBook 15 K3500PC#B09HV94RFT, da ora lo chiameremo per comodità solo Asus VivoBook 15, è un laptop dalle caratteristiche estetiche, costruttive, ma soprattutto prestazionali davvero interessanti. Prodotto da Asus, ovvero azienda taiwanese leader nel settore dell’hardware PC, è un computer portatile perfetto sia per coloro i quali cercano un pc gaming da portare in giro, sia coloro che hanno la stessa esigenza di mobilità ma magari lo usano per lavoro, come il montaggio audio video o lavori di grafica piuttosto impegnativi. Un laptop decisamente trasversale, che guadagna un maxi-sconto Amazon MENO -23% che ci fa risparmiare 300 euro! Davvero una grande offerta! Subito nel carrello Amazon!

Elegante, bellissimo e potentissimo!

ASUS VivoBook 15 presenta un corpo leggero e sottile, con uno spessore di soli 19,9 mm e un peso di circa 1,65 kg. Questo lo rende facilmente trasportabile e ideale per chi è spesso in movimento. Il design elegante con una finitura liscia e una scocca in alluminio gli conferisce un aspetto Premium.

Non è solo l’aspetto ad essere Premium, c’è anche tanta sostanza sotto la scocca in alluminio. Qualunque cosa si voglia fare – navigare, creare o giocare – l’ultima CPU Intel Core i7-11370H, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, 8GB GDDR4 e un SSD PCIe da 512GB garantiscono potenza e prestazioni senza compromessi. Inoltre, le GPU GeForce RTX offrono capacità di ray-tracing e AI con accelerazione hardware.

Il display è anch’esso Premium. Si tratta di un 15 pollici FHD OLED NanoEdge super luminoso – fino a 600 nit – e dotato di un rapporto schermo/corpo dell’84%, graziato da una gamma di colori DCI-P3 del 100% per colori ultra-vividi. Davvero uno schermo eccezionale.

Anche a livello audio ASUS VivoBook 15 si fa rispettare, troviamo infatti l’incredibile sistema audio Harman Kardon. E per non farsi mancare nulla in ambito lavorativo, ovvero call e similia, Asus ha introdotto la tecnologia ASUS AI Noise-Canceling :questa tecnologia impiega l’apprendimento automatico al fine di isolare il rumore di fondo indesiderato. Inoltre, la funzione ClearVoice Mic nell’app MyASUS è in grado di filtrare il rumore ambientale, e la modalità Multi-Presenter normalizza tutte le voci individuali da posizioni diverse per una qualità ottimale della chiamata in conferenza di gruppo.

Che laptop eccezionale questo ASUS VivoBook 15 e che sconto! MENO 23% per RISPARMIARE 300 EURO!

