AirPods Pro (2023) con USB Type-C: minimo storico su Amazon (solo 224€)

Clamorosa offerta quella che abbiamo riscontrato oggi su Amazon; i meravigliosi auricolari True Wireless Stereo di Apple, gli AirPods Pro (2023), sono in super sconto al prezzo spettacolare di soli 224,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di cuffiette premium che vantano un rapporto qualità-costo ineccepibile, degno di nota, con tantissimi vantaggi spettacolari. Pensa che sono comodissime, leggere, ricche di features assurde, hanno un’autonomia degna di nota, un’estetica minimal e una batteria che promette un’autonomia spettacolare. Fai presto, perché a questa cifra sono veramente da comprare senza pensarci troppo; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promozione esclusiva. Fra le altre cose, con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso a tanti vantaggi in più.

AirPods Pro (2023): ecco perché comprarli

Andiamo con ordine: c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Si può usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si tratta, ad ogni modo, del modello uscito lo scorso anno e che dispone, fra le altre cose, della custodia di ricarica con porta USB Type-C, come vuole il trend del momento e come obbliga l’Unione Europea da un po’ di tempo a questa parte.

Gli AirPods Pro (2023) offrono un suono coinvolgente e immersivo che ti trasporterà direttamente nel cuore della tua musica, dei film e dei giochi preferiti. Grazie al potente driver audio e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, potrai goderti ogni dettaglio, ogni nota e ogni effetto sonoro con una chiarezza e una definizione senza precedenti. Invece, con la modalità “trasparenza” potrai far passare il suono ambientale senza dover rimuovere gli auricolari; è una feature perfetta per quando vuoi ascoltare annunci importanti, conversare con i colleghi o semplicemente rimanere consapevole del traffico mentre sei in movimento e non puoi o non vuoi isolarti tel tutto. Non farti fermare dalla pioggia o dal sudore: sono progettati per resistere a tutto grazie alla certificazione IPX4. Con un prezzo di soli 224,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non puoi proprio lasciarteli sfuggire; corri a prenderli adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.