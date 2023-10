Asus Vivobook GO, la qualità Asus si paga... poco! Che sconto Amazon!

ASUS Vivobook GO E1504FA-NJ179W (da ora lo chiameremo sempre ASUS Vivobook GO) è un laptop prodotto dalla famosa casa di Taiwan, che, come suo solito, sforna prodotti sempre di alta qualità con prezzi davvero convenienti. Oggi questo ASUS Vivobook GO viene proposto da Amazon con un bello sconto, un ricco MENO 17 % che ci permette di risparmiare ben 100 euro, non male visto che il prezzo finale passa da 599 euro a 499 euro! Insomma, davvero una bella offerta per un laptop di fascia media che brilla delle grandi qualità costruttive e di assistenza Asus!

Asus come sempre al top!

ASUS Vivobook GO è dotato di un display da 15,6 pollici di alta qualità, NanoEdge con una risoluzione Full HD che offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Asus Splendid ottimizza il colore e la luminosità dello schermo per offrire una resa visiva ancora migliore. Inoltre, la cornice sottile del display fornisce un’esperienza di visualizzazione più ampia e coinvolgente. Inoltre, lo schermo è ruotabile di 180° per massimizzare l’utilizzo in ambito lavorativo.

Dal punto di vista del design ASUS Vivobook GO presenta una scocca in alluminio leggera e resistente, che conferisce un aspetto elegante e una maggiore durata. Inoltre, il peso di soli 1,63 kg lo rende facilmente trasportabile, ideale per chi è sempre in movimento.

Per quanto riguarda le prestazioni, ASUS Vivobook GO è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 di ultima generazione, che offre una potenza di elaborazione solida per multitasking e applicazioni pesanti come videogiochi e editing. Inoltre, è dotato di ben 8 GB di RAM, mentre il disco rigido da 512 GB offre un ampio spazio di archiviazione per file, documenti e applicazioni.

Connettività al top per ASUS Vivobook GO. Sono disponibili una porta USB-C 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato; quindi, è facile collegare tutte le periferiche, i display e i proiettori esistenti. Un’altra caratteristica davvero comoda e utile è che ASUS Vivobook GO supporta la ricarica rapida, è possibile ricaricare una batteria scarica fino al 60% in soli 49 minuti!

ASUS Vivobook GO è un laptop estremamente versatile, perfetto per tutti coloro che cercano un computer affidabile che garantisca prestazioni elevate, un display di qualità, una buona connettività e un design elegante, il tutto a un prezzo competitivo, anzi super competitivo visto lo sconto Amazon che ci fa risparmiare ben 100 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.