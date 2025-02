Audio potente da 12W con la Cassa Bluetooth Anker in maxi sconto (-30%)

Vuoi uno speaker potente e versatile da portare sempre con te per creare ovunque un’atmosfera di festa? La soluzioone ideale è la Cassa Bluetooth Anker soundcore 2, oggi disponibile su Amazon a soli 27 euro con un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se attivi un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverla domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? A questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Cassa Bluetooth Anker soundcore 2: audio coinvolgente e massima versatilità

La Cassa Bluetooth Anker soundcore 2 è uno speaker innovativo che si caratterizza per una potenza massima di 12 W che assicura un audio con una profondità di bassi ottimizzata grazie ai doppi driver in neodimio. Inoltre, dispone di un processore di segnale digitale avanzato che fa pulsare i bassi eliminando le distorsioni a qualsiasi volume.

Questo modello vanta, anche, la nuovissima tecnologia BassUp e una porta per bassi a spirale brevettata che amplificano le basse frequenze, per un ritmo ancora più coinvolgente così da farti sentire sempre come al centro di un concerto.

Per creare un’atmosfera ancora più immersiva, è possibile tra l’altro associare due SoundCore 2 attraverso un singolo dispositivo: in questo modo potrai godere di un suono stereo ancora più potente in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra specifica importante del dispositivo è la sua protezione IPX7 che lo rende immune a pioggia, polvere, neve e spruzzi: potrai portarlo ovunque nelle tue avventure all’aria aperta avendo sempre la massima sicurezza.

Oggi la Cassa Bluetooth Anker soundcore 2 è disponibile su Amazon a soli 27 euro con un super sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? A questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.