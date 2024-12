Auricolari ASUS da gaming: con l'offertona Amazon li paghi quasi la metà

Ti presentiamo un’idea regalo perfetta per i tuoi amici appassioanti di musica e di gaming! Si tratta degli Auricolari wireless ASUS ROG Cetra, oggi disponibili su Amazon a soli 78 euro con uno sconto incredibile del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfittane il prima possibile, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari wireless ASUS ROG Cetra: audio impeccabile e massimo comfort

Gli Auricolari wireless ASUS ROG Cetra rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio grazie ad una serie di specifiche all’avanguardia.

In primis si contraddistinguono per una versatilità senza rivali con modalità di collegamento Bluetooth e 2,4 GHz che permette di accoppiarli in un attimo al tuo dispositivo.

La qualità dell’audio è impeccabile tanto da offrire sempre bassi profondi ed alti cristallini. Inoltre la tecnologia ANC ibrida rileva e filtra il rumore proveniente dall’interno e dall’esterno degli auricolari, consentendo un’esperienza sonora coinvolgente ed immersiva anche in luoghi molto rumorosi.

Allo stesso tempo, queste cuffie sono dotate di una batteria super estesa e garantiscono ben 27 ore di autonomia. In più, la tecnologia di ricarica rapida permette di offrire l’energia necessaria in pochi minuti mentre la custodia può essere comodamente caricata anche in modalità wireless.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie ai controlli touch super intuitivi e rapidi che consentono di regolare volume e scegliere altre funzionalità con un tocco veloce.

