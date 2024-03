Auricolari Bluetooth SONY: oggi lo SCONTO è davvero ESAGERATO

Gli auricolari Bluetooth oggi giorno sono un acquisto praticamente obbligato e quasi nessuno riesce più a farne a meno. Tuttavia, è necessario comunque ricorrere a un prodotto che sia di qualità e che ti consenta di ascoltare la tua musica preferita o di rispondere alle chiamate in maniera rapida e intelligente. Oggi su Amazon è disponibile un ottimo sconto che riguarda gli auricolari Sony WF-1000XM5: con una detrazione del 33%, il prezzo finale d’acquisto è fissato a 214,99€.

Auricolari Bluetooth SONY: il prezzo di oggi è da leccarsi i baffi

Questi auricolari Bluetooth di Sony sono tra i migliori in assoluto per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore. Sono estremamente all’avanguardia anche per la qualità dell’audio, in quanto riuscirai ad ascoltare le voci in maniera più ricca e nitida grazie al nuovo Dynamic Driver X. In più, c’è anche il miglioramento dell’audio dato dal DSEE Extreme e altre tecnologie integrate.

Le chiamate avranno una qualità praticamente unica, grazie ai sensori di conduzione ossea e la tecnologia “Precise Voice Pickup” la quale riesce ad assicurare che la tua voce riesca ad arrivare chiaramente al tuo interlocutore anche se l’ambiente in cui sei è particolarmente rumoroso. Si presentano con un design piccolo e decisamente accattivante, grazie a una texture lucida e una sensazione di lusso istantaneo, oltre a un adattamento all’orecchio senza eguali.

