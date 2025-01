Auricolari open-ear Belkin scontatissimi al -40%: oggi sono tuoi a meno di 30€

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Allora devi assolutamente provare gli Auricolari open-ear Belkin SoundForm ClearFit, oggi disponibili su Amazon a soli 29 euro con un super sconto del 40%.

La spedizione è gratuita ed è prevista anche la consegna in uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è davvero una bomba e gli articoli sono in esaurimento!

Auricolari open-ear Belkin SoundForm ClearFit: audio immersivo come non mai

Gli Auricolari open-ear Belkin SoundForm ClearFit si caratterizzano per un design a orecchio aperto che ti consente di immergerti nella musica e di rimanere comunque cosciente di ciò che ti circonda. Nello specifico, rimangono saldamente in posizione anche durante gli allenamenti intensi così da poterli sfruttare in ogni occasione in tutta tranquillità.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello di queste cuffiette: con 8 ore di durata della batteria per auricolare, e 18 ore in più con l’utilizzo della custodia, potrai usarli tutto il giorno senza il rischio di rimanere a corto di energia. Inoltre 10 minuti di ricarica USB-C rapida ti offrono fino a 60 minuti di riproduzione.

Allo stesso tempo, le cuffie sono progettate per offrire un audio ad alta fedeltà, ricco e bilanciato, con driver da 14 mm e la tecnologia ENC che elimina i rumori di sottofondo per isolare meglio l’audio della tua voce.

Anche la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che permettono di abbinarli facilmente al tuo laptop, iPad o un altro dispositivo mobile, mantenendo la connessione fino a 10 metri di distanza.

