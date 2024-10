Auricolari True Wireless Sennheiser con cancellazione del rumore ibrida in offerta top

Ecco le cuffiette più innovative del momento, e che oggi possono essere tue ad un prezzo pazzesco! Parliamo degli Auricolari True Wireless Sennheiser ACCENTUM, oggi disponibili su Amazon a soli 156 euro con uno sconto speciale del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Auricolari True Wireless Sennheiser ACCENTUM: audio impeccabile e massima autonomia

Gli Auricolari True Wireless Sennheiser ACCENTUM si contraddistinguono per la tecnologia TrueResponse, personalizzabile tramite l’app Smart Control per un’esperienza sonora personalizzata, dai bassi profondi agli alti cristallini.

Sono dotati anche dell’innovativa Cancellazione attiva del rumore ibrida attraverso la quale potrai completamente immergerti nella musica cancellando qualsiasi suono esterno, oppure passare alla modalità trasparente per rimanere in contatto con l’ambiente circostante.

Anche l’autonomia è elevatissima grazie ad una potete batteria: è possibile utilizzare le cuffiette per 8 ore di seguito, ed averne altre 20 ore con la custodia grazie alle comode opzioni di ricarica wireless Qi e USB-C. In più la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie all’associazione immediata con il Bluetooth 5.3, ai controlli touch personalizzabili per l’audio e le chiamate e alla tecnologia a doppio microfono per conversazioni chiare.

Per finire, il comfort è assicurato sempre grazie ai morbidi inserti in silicone, progettati sulla base di un’approfondita ricerca sull’ergonomia auricolare, per un’indossabilità senza confronti.

