Avvitatore a Batteria: il MUST HAVE del fai-da-te SCONTATISSIMO AL 40%

Appassionati di fai-da-te in ascolto, abbiamo l’attrezzo must have che non può mancare nella vostra cassetta degli attrezzi! Si tratta dell’Avvitatore a Batteria KUZUPRO, oggi disponibile su Amazon a soli 46 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Avvitatore a Batteria KUZUPRO: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avvitatore a Batteria KUZUPRO ha 3 modalità di lavoro: avvitamento, perforazione e perforazione a percussione. La funzione martello, che può aumentare notevolmente l’efficienza del tuo lavoro.

Con una coppia massima di 42Nm, il trapano combinato può facilmente soddisfare un’ampia gamma di esigenze di perforazione e avvitamento di viti su legno, metallo e plastica. In più è dotato di 2 batterie potenziate agli ioni di litio da 2000mAh di grande capacità che ti assicurano un’ampia autonomia. Ha anche un indicatore di alimentazione per avvisarti dello stato della batteria, rendendo il tuo lavoro più efficiente e conveniente.

Può essere impostato per funzionare in due diverse gamme di velocità (0-550 RPM, 0-1850 RPM), così avrai sempre la potenza di cui hai bisogno. Inoltre, l’avvitatore ha 25 posizioni di coppia per la selezione del mandrino, fornendo un’operazione più precisa per la foratura e l’avvitamento.

Il mandrino autobloccante da 3/8 “(10 mm) ti aiuta a cambiare rapidamente le punte. Il trapano ti offre inoltre una presa comoda ed equilibrata. con la luce a LED integrata che aiuta a lavorare in ambienti bui. La clip da cintura garantisce molta più comodità così da poter lavorare per ore e ore senza sforzi.

