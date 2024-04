Pulizie a ZERO STRESS con il Robot Aspirapolvere 2-in-1 a 150 EURO IN MENO

Per far risplendere casa senza il minimo sforzo, approfitta della mega offerta di Amazon sul Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame L10s Pro Ultra Heat! Oggi questo gioiellino è in promozione speciale a soli 849 euro grazie ad un mega sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame L10s Pro Ultra Heat: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Dreame L10s Pro Ultra Heat è un vero e proprio concentrato di potenza adatto a far brillare tutta casa senza il minimo stress.

È dotato della Tecnologia MopExtend per la pulizia accurata dei bordi: con il riconoscimento avanzato dei bordi e l’estensione e ritrazione dei moci, il dispositivo raccoglie anche le minime briciole dagli angoli offrendo una pulizia impeccabile.

La manutenzione del robot è semplicissima in quanto dispone di una cura automatica che pulisce i moci con acqua calda e li asciuga con aria calda. La potenza di aspirazione a 7.000 Pa è adatta anche a pavimenti duri, tappeti e moquette, eliminando le macchie ostinate e i residui incastrati nei punti difficili. Inoltre la tecnologia avanzata di rilevamento dello sporco identifica i livelli di sporco di moci e pavimenti, e ripete il lavaggio, per un’igiene perfetta.

Per finire, con il riconoscimento intelligente e la luce strutturata 3D, il dispositivo identifica ed evita oltre 55 tipi di oggetti per ottenere una pulizia sempre accurata.

