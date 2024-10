Avvitatore Elettrico senza fili Xiaomi a mini prezzo: lo porti a casa a soli 32€

Ecco uno strumento indispensabile per chi è appassionato di lavori fai-da-te e si occupa di persona delle manutenzioni domestiche di ogni tipo. Si tratta dell’Avvitatore Elettrico Senza Fili Xiaomi, oggi disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto bomba del 34%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Avvitatore Elettrico Senza Fili Xiaomi: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avvitatore Elettrico Senza Fili Xiaomi si caratterizza per un potente motore magnetico e un cambio interamente in metallo. Lo strumento ti permetterà di semplificare l’installazione di impianti di illuminazione, arredi per la casa, dispositivi elettronici e altri oggetti.

Il design senza fili lo rende super portatile così da poterlo trasportare ovunque nella massiama comodità. Inoltra vanta un’autonomia extra-lunga: riesce a gestire fino a 180 viti con una carica completa grazie alla batteria ad alta capacità da 2000 mAh. In più ha una porta di ricarica USB-C così da poterlo ricaricare ovunque in caso di necessità.

Inoltre lo strumento è realizzato in plastica di alta qualità ed ha un innovativo design monopezzo, con una finitura laccata a 2 strati per una presa confortevole ed un trattamento resistente allo sporco e alla ruggine. La modalità di utilizzo è ottimizzata anche dall’innovativo quadrante a tre giri che facilita l’utilizzo del cacciavite con una sola mano, consentendo di lavorare con maggiore precisione.

Nella promozione sono comprese ben 12 punte in lega di acciaio S2 di alta qualità che risultano essere resistenti e durevoli con un’aderenza di alta precisione. In più la custodia è progettata appositamente per il cavo di ricarica Type-C e il cacciavite, ed è facile da riporre e trasportare ovunque.

Oggi l’Avvitatore Elettrico Senza Fili Xiaomi è disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto bomba del 34%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.