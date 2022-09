Back to school di Surfshark: super sconto per la VPN

Settembre è iniziato ed è tempo di tornare dietro la scrivania dell’ufficio o al banco di scuola.

Durante queste attività così importanti però, è bene sempre ricordare quanto sia importante tutelare la nostra privacy e la sicurezza digitale.

Che si tratti di hacker, criminali informatici, ISP e agenzie pubblicitarie infatti, i nostri dati sono una preda ambita. Proteggersi con antivirus e firewall è sicuramente una buona abitudine ma, per rendere la navigazione online anonima e priva di rischi è necessario fare qualcosa in più.

In questo contesto, l’adozione di una Virtual Private Network risulta la chiave per proteggere in maniera efficace tanto computer quanto dispositivi mobile.

Back to school: l’offerta di Surfshark da non lasciarsi scappare

Quando si parla di Surfshark, si fa riferimento a una delle VPN tra le più conosciute e utilizzate al mondo. I motivi dietro questo successo sono molteplici.

Attraverso il suo utilizzo infatti, è possibile ottenere prezzi migliori per quanto riguarda negozi online, servizi di noleggio e compagnie aeree. Allo stesso tempo, questa VPN offre l’opportunità di proteggersi quando ci si collega a Wi-Fi pubblici.

In questi contesti infatti, la connessione può risultare una facile via d’accesso per hacker e altri criminali informatici.

La possibilità di proteggere i dispostivi elettronici di tutta la famiglia, senza limiti di numero, è un altro vantaggio concreto.

Questo infine, va considerato anche nell’ottica multipiattaforma: Surfshark infatti è capace di proteggere tanto PC Windows quanto Mac, dispositivi Linux ma anche smartphone Android e iPhone.

E per quanto riguarda i costi? Grazie alla promozione nota come Back to school, è possibile ottenere l’83% di sconto rispetto al prezzo di listino della VPN con la sottoscrizione biennale. Ciò significa che è possibile avere a disposizione tutta la tutta la protezione di Surfshark per appena 2,21 euro al mese.

