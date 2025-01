Barba impeccabile con il Rasoio elettrico Philips in svendita totale (-35%)

Ecco un’idea regalo al maschile in grado di accontentare qualsiasi tipologia di esigenza con una spesa minima! Parliamo del Rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360, oggi disponibile su Amazon a soli 84 euro con un mega sconto del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, se attivi un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Perché aspettare? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360: le modalità di utilizzo

Il Rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 è un accessorio di ultima generazione perfetto per gli uomini che desiderano avere un aspetto sempre curato ma che hanno poco tempo per il barbiere.

Il dispositivo è dotato di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12 mila al minuto) che quindi è efficace anche sui peli più lunghi. Inoltre la lama è in grado di flettersi in tutte le direzioni per consentire un contatto e un controllo costanti sulla pelle, rifinendo in maniera impeccabile anche le zone più difficili da raggiungere.

Questo modello vanta, in più, un doppio sistema di protezione costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate per garantire una rasatura più semplice e confortevole, senza il rischio di tagli.

Allo stesso tempo il pettine del regolabarba è dotato di 20 impostazioni di lunghezza (da 0,4 a 10 mm) per accontentare qualsiasi tipologia di esigenza. È anche impermeabile al 100% e può essere utilizzato nella massima tranquillità sulla pelle bagnata o asciutta, con o senza schiuma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.