BARBECUE perfetti anche in balcone con la Bistecchiera Bosch a MINI PREZZO

Anche se non hai un giardino, questa estate potrai sbizzarrirti con fantastiche grigliate direttamente sul balcone di casa grazie a questa Bistecchiera Bosch! Oggi è disponibile su Amazon a soli 58 euro grazie ad uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno per terminare!

Bistecchiera Bosch: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

La Bistecchiera Bosch offre prestazioni ai massimi livelli: grazie ai 2000 Watt la griglia si riscalda rapidamente e può essere garantita una potenza termica ad alto livello. In questo modo la cucina sana è facile e veloce.

Con la regolazione continua della temperatura è possibile scegliere la temperatura ideale per tutto: così facendo i cibi vengono preparati da entrambi i lati con il punto di calore giusto. Inoltre, grazie alle piastre inclinate con canale di scolo del grasso, è possibile cucuinare senza grassi e senza bruciare gli alimenti.

Il dispositivo permette di utilizzare tre posizioni diverse per cucinare i cibi come vuoi: chiuso come griglia a contatto, aperto come griglia da tavolo o con calore superiore e inferiore in posizione forno o gratina.

Cucinare sarà un gioco da ragazzi anche per chi è alle prime armi: che si tratti di pollame, bistecca di manzo, hamburger o salsicce arrosto, il giunto flessibile si adatta perfettamente al cibo. In questo modo le bistecche saranno al punto giusto. Inoltre con la griglia a contatto anche i piatti di pesce vengono preparati in un batter d’occhio in modo sano, povero di grassi e delizioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.