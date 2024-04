Smart TV Samsung a 180 EURO? Non è UNO SCHERZO, Amazon svuota tutto

Chi l’ha detto che per avere una TV di qualità sia necessario spendere centinaia e centinaia di euro? Ci sono delle volte in cui, con le giuste promozioni, si possono cogliere al volo degli affaroni unici. Ed è quanto sta accadendo in queste ore, grazie allo svuota tutto di Amazon che ti dà la possibilità di comprare una Smart TV di Samsung a soli… 182,89 euro! È un costo unico per un modello da 24″ con tutte le funzionalità di ultima generazione. E considerando il ribasso del 23%, ecco che non puoi proprio fartela sfuggire.

Smart TV Samsung 24″: Purcolor e Alexa per un’esperienza senza precedenti

Se desideri una TV di ultima generazione in casa ma non vuoi spendere troppo, allora questo modello Samsung da 24 pollici ha tutto ciò che fa per te. A partire dalla qualità delle immagini, con l’HDR incluso che ti saprà fornire dettagli ultra definiti e delle sfumature da non perdere. Sfruttando questa feature, infatti, avrai dalla tua un’esperienza immersiva come non mai sia per il gaming che per film e serie TV. Il tutto è coadiuvato dal Purcolor, una tecnica di Samsung che dà modo di fornire colori sempre intensi, naturali e realistici in qualsiasi momento e con ogni formato video.

E ovviamente non potevano mancare le funzionalità Smart fornite dall’azienda sudcoreana. Dopo aver collegato il dispositivo alla rete Wi-Fi, avrai la possibilità di scaricare tutte le app di cui hai bisogno in maniera facile e veloce. Tra Netflix, DAZN, Prime Video, Now TV+, Disney Plus e chi più ne ha più ne metta, tutto l’intrattenimento sarà sempre a portata di mano. Altro punto di forza è il telecomando, con la possibilità di accedere ad Alexa e Google Assistant per svolgere tutte le funzionalità che vuoi.

Prendila ora, è la smart TV che unisce il giusto prezzo ad una qualità unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.