Basta foto e video mossi! Con la fotocamera GoPro Max SCONTATISSIMA immortali le tue imprese come meritano!

Se ti piace riprenderti quando fai sport estremi, ti diversi sulla bici o durante le escursioni, con il Black Friday puoi dotarti di una fotocamera digitale impermeabile con stabilizzatore davvero ottima, che non teme le vibrazioni anche più estreme. GoPro Max – Fotocamera Digitale Impermeabile 360 la paghi solo 329 euro, grazie allo sconto del 37%! Puoi anche decidere di regalarla, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024!

GoPro Max Fotocamera Digitale: le caratteristiche tecniche

GoPro Max è una Fotocamera Digitale che massimizza la tua creatività: puoi girare video e foto in stile hero tradizionale o filmati immersivi a 360°. In modalità hero, il livellamento dell’orizzonte dà quell’aspetto cinematografico liscio come se ti stessi muovendo lateralmente, sfogliando l’aria o inseguendo i tuoi figli, quando in realtà sei fermo e distante. Max offre una stabilizzazione indistruttibile utilizzando l’acquisizione a 180° come buffer finale. Scatta incredibili foto panoramiche a 270° senza distorsioni. Ioltre, cattura scatti in movimento e selfie epici.

Nella confezione troverai: Fotocamera GoPro MAX, Batteria ricaricabile, Supporto adesivo curvo, 2 lenti protettive, 2 copriobiettivi, Custodia in microfibra, Fibbia di montaggio + vite di fissaggio, Cavo USB-C, Case compatto. Otterrai altresì uno Zoom digitale: 2 multiplier_x, Massima distanza focale: 8.9 millimeters, Risoluzione del sensore ottico: 16.6 megapixels.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.