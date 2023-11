Batteria a terra? Ecco lo starter in SCONTO su Amazon!

Sei mai rimasto con l’auto in panne a causa della batteria scarica? Con il nuovo YABER YR200, questa preoccupazione diventerà finalmente un ricordo passato! Questo potente avviatore di emergenza per auto, ora disponibile a soli 38,75€ grazie a uno sconto del 15% su Amazon, è la soluzione ideale per ogni automobilista in difficoltà!

Con pochi euro risolvi uno dei problemi più frequenti in inverno: ecco lo starter perfetto

Questa è la stagione in cui le temperature che si abbassano causano purtroppo la dipartita di moltissime batterie delle nostre auto. Ma cosa conviene fare quando ci si trova in queste situazioni spiacevoli senza avere a disposizione una batteria nuova pronta all’uso? Acquistare uno starter!

Grazie alla sua capacità di 1200A di corrente di picco, è in grado di avviare la maggior parte dei veicoli a 12 V, inclusi motori a benzina e diesel potenti. Che si tratti di una moto, un’auto, un trattore o un tosaerba, il YR200 è l’aiuto che ti serve in situazioni critiche, anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.

Con una capacità di 12000mAh, lo starter funge anche da power bank per ricaricare telefoni, tablet e altri dispositivi elettronici: ciò che è da chiarire è che non serve essere nei pressi di una presa di corrente, basterà averlo sempre carico e potrà essere utilizzato anche in un luogo desolato.

Con le sue dimensioni compatte e la sua leggerezza, lo YABER YR200 è facile da trasportare e può essere comodamente riposto nel bagagliaio dell’auto, pronto per ogni evenienza.

YABER YR200 non è solo uno starter per l’avviamento auto: è un compagno di viaggio da avere sempre al seguito, soprattutto se siete lontani da casa.. Affidabile e sicuro, è l’accessorio che non può mancare nel tuo kit di emergenza in auto. Approfitta dell’offerta su Amazon che lo sconta del 15% e assicurati il tuo YABER YR200 al prezzo eccezionale di 38,75€!

