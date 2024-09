Beats lancia le custodie per iPhone 16 con compatibilità MagSafe

Beats ha appena lanciato le custodie per iPhone 16 con pulsante di controllo della fotocamera e compatibilità con la ricarica MagSafe. Scopriamole insieme nell’articolo completo.

Beats: come sono fatte le custodie per iPhone 16?

Apple ha recentemente presentato la serie iPhone 16, caratterizzata da design aggiornati, con un nuovo modulo fotografico per iPhone 16 e 16 Plus, e ha introdotto anche un pulsante sensibile al tocco per il controllo delle lenti su tutti e quattro i modelli. Di conseguenza, i marchi che producono custodie per iPhone stanno lanciando nuove cover progettate appositamente per questa serie. Anche Beats, una sussidiaria di Apple, ha rilasciato una nuova linea di custodie per melafonini next-gen che si abbinano perfettamente alla serie iPhone 16, concentrandosi sia sulla funzionalità che sullo stile. Queste custodie sono ora disponibili in vari colori.

Le custodie Beats per iPhone 16 sono caratterizzate da un retro rigido in policarbonato, abbinato a lati flessibili, progettati per garantire un’assorbimento degli urti ottimale, mantenendo al contempo un profilo sottile e leggero. Questo design rende la custodia facile da impugnare e maneggiare. La superficie esterna è trattata con un rivestimento lucido e resistente ai graffi, offrendo una protezione aggiuntiva contro l’usura quotidiana. All’interno, il case è rivestito con morbido materiale in microfibra per proteggere la superficie dell’iPhone.

Un elemento distintivo di queste custodie è la loro compatibilità con la nuova funzione Camera Control presente nella serie iPhone 16. Questi tasti innovativi infatti, includono uno strato conduttivo e un cristallo di zaffiro che interagiscono con il sistema di controllo della fotocamera, consentendo di trasmettere movimenti delle dita con precisione alla fotocamera.

Oltre a queste caratteristiche, la custodia Beats per iPhone 16 supporta la tecnologia MagSafe. Questa integrazione garantisce che la custodia si allinei perfettamente con tutti i modelli di iPhone 16, facilitando un aggancio senza sforzo e una ricarica wireless efficiente.

Il packaging delle custodie Beats per iPhone 16 è realizzato al 100% con materiali a base di fibre, con fibre di legno riciclate o provenienti da fonti sostenibili, in linea con le pratiche di sostenibilità.