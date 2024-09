Beats Studio Buds+: buone notizie, arriva il primo update di Apple

Pochissime ore fa Apple ha rilasciato un nuovo firmware per i Beats Studio Buds +, segnando il primo aggiornamento del software per gli auricolari dal loro lancio nel 2023. Il firmware ha un numero di build 2C318, mentre il precedente era il 2A219. Non ci sono informazioni ufficiali su quali nuove funzionalità o correzioni di bug siano incluse nell’aggiornamento, poiché la compagnia di Cupertino non fornisce note di rilascio dettagliate. Se li cerchi, su Amazon li troverai a 144,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Beats Studio Buds+: auricolari top dalle prestazioni eccellenti

I Beats Studio Buds + sono gli auricolari di fascia media della linea Beats di Apple e offrono funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, hanno tanti microfoni, una lunga durata della batteria e altro ancora. Sono disponibili in diversi colori, inclusa una versione con design trasparente unico che permette di vedere i componenti interni.

Come la maggior parte degli ultimi modelli Beats, i Studio Buds + non includono un chip audio Apple. Al loro interno è invece presente un chip personalizzato Beats che garantisce una migliore compatibilità delle funzionalità tra i dispositivi iOS e Android. Serve per supportare l’abbinamento e la configurazione con un solo tocco, l’integrazione con la rete “Dov’è” e il supporto per Siri, anche se non è disponibile il passaggio automatico tra dispositivi.

L’aggiornamento firmware per i Beats Studio Buds + viene distribuito via OTA (over-the-air). Il firmware si installerà mentre le cuffie Beats sono in carica e si trovano nel raggio Bluetooth di un iPhone, iPad o Mac connesso a una rete Wi-Fi.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, gli utenti dovranno scaricare l’app Beats per Android e collegare il dispositivo compatibile a una presa di corrente per avviare l’aggiornamento del firmware. Come detto in calce, se desideri acquistarli, sappi che li pagherai soltanto 144,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.