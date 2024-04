Beats Studio Buds+, il prezzo crolla vertiginosamente! MENO 60 euro!

Beats Studio Buds+ (modello 2023) rappresentano l’ultima evoluzione nel campo degli auricolari true wireless di Beats. Arrivano dopo il grande successo del modello precedente, ovvero le Studio Buds del 2021, migliorando un prodotto già ottimo, andando a lavorare sulla cancellazione del rumore, sulla qualità audio e sulla compatibilità con i dispositivi d’accoppiamento. Stiamo parlando di un prodotto Premium, conosciamo tutti la grande qualità a tutto tondo Beats, per questo lo sconto a tempo proposto da Amazon è davvero gradito: un sontuoso MENO 30% che fa a fette il prezzo di listino, che passa da 200 euro a 140 euro! Costo non per tutte le tasche certo, ma se si cerca la qualità senza compromessi questi sono gli auricolari wireless da comprare! E anche in super sconto MENO 60 euro!

Suono eccezionale!

Studio Buds + mantengono il design compatto e discreto del modello precedente, con un profilo a “fagiolo” che si inserisce delicatamente nell’orecchio.

Uno degli aspetti chiave migliorati di Studio Buds + è la qualità audio, fermo restando che la base di partenza era già elevatissima di suo. Gli ingegneri Beats hanno migliorato l’eccellenza: gli auricolari restituiscono un suono più ricco e bilanciato, con bassi potenti e profondi, medi e alti nitidi. Inoltre supportano anche la tecnologia di audio spaziale con head tracking dinamico, per un’esperienza audio immersiva a 360 gradi, ideale per guardare film o ascoltare musica.

Il secondo punto di forza di Studio Buds + è una tecnologia ANC più avanzata che blocca efficacemente i rumori esterni, offrendo un’esperienza audio più immersiva, soprattutto in ambienti particolarmente rumorosi. E s la “bolla del silenzio” è troppo invasiva, la modalità trasparenza permette di essere consapevoli del mondo intorno a noi senza rimuovere gli auricolari. La sicurezza prima di tutto!

Beats Studio Buds+ : MENO 30%, il prezzo di listino crolla da da 200 euro a 140 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.