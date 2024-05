IMMORTALA le tue vacanze con la Macchina Fotografica ISTANTANEA a MINI PREZZO

Preparati ad immortalare i momenti più belli delle tue vacanze con la Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12! Oggi è disponibile su Amazon a soli 66 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12 dispone di uno sviluppo istantaneo intuitivo, veloce e di facile utilizzo: ti accompagnerà in ogni tua avventura rendendo indelebili i tuoi ricordi.

Ruota l’obiettivo per accendere la fotocamera, ruotalo nuovamente per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto: stampa in soli 5 secondi un capolavoro in formato mini. Inoltre l’esposizione ed il flash si regolano in automatico: puoi immortalare i tuoi momenti in ogni condizione di luce e scatta il tuo autoritratto al primo click con l’inquadratura giusta grazie allo specchietto selfie.

Puoi liberare la creatività con l’app INSTAX UP! e trasformare le tue stampe preferite in formato digitale: crea un album fotografico per custodire i tuoi ricordi e condividere i momenti più emozionanti con i tuoi amici.

Questo gioiellino risulta super cool anche dal punto di vista estetico: è super compatta per essere trasportata con facilià ovunque, e si caratterizza per una tinta pastello che la rende di stile e alla moda.

