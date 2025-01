Bilancia Pesapersone Xiaomi con indice di massa corporea a meno di 20€

Con l’inizio del nuovo anno hai cominciato a seguire un regime alimentare più sano e vuoi monitorare i progressi fatti in modo preciso? Allora non farti scappare la Bilancia Pesapersone Bluetooth Xiaomi, oggi disponibile su eBay a soli 19 euro con uno sconto conveniente del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Bilancia Pesapersone Bluetooth Xiaomi: come utilizzarla

La Bilancia Pesapersone Bluetooth Xiaomi è uno strumento perfetto per monitorare in modo iper preciso il peso corporeo.

Nello specifico utilizza un sensore in acciaio al manganese ad alta precisione in grado di rilevare accuratamente variazioni minime fino a 50 grammi. Ogni pasto che consumi e ogni bicchiere di acqua che bevi può essere quantificato facilmente e visualizzato in chilogrammi o libbre, aiutandoti a gestire in modo efficiente le informazioni sul tuo peso.

Inoltre questo gadget tech misura non solo il peso corporeo, ma mediante l’app Zepp Life calcola anche l’indice di massa corporea (BMI). Tra l’altro tutte le letture vengono memorizzate dall’applicazione sul tuo smartphone iOS ed Android così da poter valutare gli eventuali cambiamenti.

Il design della bilancia, in più, è elegantissimo con un display chiaro e schermo a LED nascosto. Il vetro temperato bianco caldo è realizzato con stampa a maglie multistrato con un processo in 20 fasi per essere durevole e piacevole alla vista, mentre gli angoli sono arrotondati e la lavorazione di precisione CNC è liscia e delicata quindi riduce i danni da urti.

Oggi la Bilancia Pesapersone Bluetooth Xiaomi è disponibile su eBay a soli 19 euro con uno sconto conveniente del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.