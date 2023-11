Black Friday 2023: Mega Sconti su SmartTV di Ultima Generazione

Se stai pensando di sostituire la tua vecchia tv con una smart tv di ultima generazione, il Black Friday in corso su Amazon è l’occasione giusta! Di seguito, per facilitarti la scelta, ti mostriamo le migliori 5 offerte in corso!

Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV

Partiamo dallo Xiaomi F2, 43 pollici, Smart Fire TV, 108 cm, 4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, varie applicazioni già preinstallate (come Prime Video, Netflix), Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner. Colore nero. Lo sconto è del 7% e la paghi solo 279,00 euro!

Samsung Crystal UHD UE43CU7190UXZT

Passiamo ora alla Smart TV Samsung Serie CU7000 da 43″, Crystal UHD 4K, BLACK , 2023, DVB-T2. Con tecnologia PurColour che offre colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, che rendono ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti. Lo sconto è del 6%, quindi paghi solo 334 euro!

Hisense 32″ LED HD Ready 32A4FG

Proseguiamo con questa Hisense 32″ LED HD Ready 32A4FG, Smart TV VIDAA 4.2, Audio 2.0 12W, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, certificato lativù, colore Nero. Lo sconto è del 3%, quindi lo paghi solo 169 euro!

Metz Smart TV, Serie MTC6110

Ottima anche questa smart tv Metz Serie MTC6110, 32″ (81 cm), HD LED, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI,ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, Schermo senza cornici. Lo sconto è del 30%, quindi lo paghi solo 145,99 euro.

Toshiba Smart Fire TV

Chiudiamo infine in bellezza con la Toshiba Smart Fire TV 65″ QLED Ultra HD 65QF5D63DA, TV 4K 65 Pollici con Alexa Integrata, DVB-T2, Dolby Vision HDR10, HDMI 2.1, Dolby Atmos. Lo sconto è del 6%, quindi lo paghi solo 489 euro!

