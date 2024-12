Black Friday agli sgoccioli: Google Pixel 8 a quasi metà prezzo su Amazon (-44%)

La Settimana del Black Friday è agli sgoccioli ma puoi ancora approfittare di sconti eccezionali su tantissimi articoli! Tra tutti non farti scappare il Google Pixel 8, oggi disponibile su Amazon a soli 449 euro con un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 è uno smartphone di ultimissima generazione che oggi può essere tuo a quasi metà prezzo grazie ad un mega offerta Black Friday.

In primis è dotato del potentissimo processore Google Tensor G3 che lo rende più efficiente che mai così potrai eseguire qualsiasi tipologia di operazione in maniera ottimizzata e super fluida. In più, vanta un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici che garantisce immagini dai colori nitidi e vivaci con dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica di spicco del dispositivo è la sua batteria adattiva che può durare oltre 24 ore anche se lo utilizzi in modo intensivo. Tra l’altro, se attivi il risparmio energetico estremo, avrai a disposizioen un’autonomia di ben 72 ore così da non avere mai preoccupazioni se sei a lungo fuori casa.

Anche il sistema di fotocamere non è da meno con le sue funzionalità all’avanguardia come Foto notturna e Astrografia per scattare foto di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.