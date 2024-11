Black Friday: crolla il prezzo della Samsung Soundbar con Subwoofer incluso (-23%)

Da oggi puoi goderti nel salotto di casa una vera e propria atmosfera cinemtaografica grazie alla Samsung Soundbar con Subwoofer Incluso! In occasione della Settimana del Black Friday è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Samsung Soundbar con Subwoofer Incluso: funzionalità e modalità di utilizzo

La Samsung Soundbar con Subwoofer Incluso permette di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

Questo gioiellino è dotato di tre speaker e di un subwoofer che offre un suono ricco e puro con bassi profondi ed alti cristallini, quindi perfetto per guardare al meglio le tue serie tv e i tuoi film preferiti. Inoltre si caratterizza per la modalità DTS Virtual:X che garantisce un audio surround 3D coinvolgente, così da farti sentire davvero al centro dell’azione in ogni occasione.

La modalità di utilizzo è semplice e velocissima in quanto il collegamento wireless tra soundbar e tv avviene tramite Bluetooth in pochi secondi. In più, potrai sfruttare il telecomando della TV Samsung per regolare potenza e volume secondo le tue esigenze.

Questo dispositivo è ideale anche per gli appassionati di videogiochi grazie alla funzionalità Game Mode: si tratta della modalità gioco che rileva l’esatta provenienza dei suoni così da restituire un’esperienza audio immersiva e coinvolgente anche negli scenari più complessi.

