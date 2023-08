Blackview A200 Pro in arrivo, una BESTIA: 108MP, display AMOLED e mini prezzo

Di smartphone potenti è pieno il mercato. Quanti però riescono a mettere insieme caratteristiche tecniche da top di gamma e un prezzo che normalmente permetterebbe di acquistare un dispositivo entry level? Una sfida che, con ogni probabilità, sarà ampiamente vinta da Blackview A200 Pro, eccezionale smartphone in arrivo fra pochissimi giorni: il lancio è stato confermato.

Abbiamo raccolto un po’ delle più attendibili indiscrezioni su questo device, che promette di essere fra i più interessanti del 2023. Ecco cosa abbiamo scoperto fino a ora.

Blackview A200 Pro in arrivo: ecco cosa sappiamo

Innanzitutto, si tratterà della nuova ammiraglia dell’ormai celebre brand di Blackview, impegnato a fornire ai suoi clienti prodotti con eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Lo si capisce dal primo sguardo: design elegante e caratteristiche tecniche premium come la fotocamera principale da 108MP (affiancata dagli algoritmi di elaborazione di ultima generazione “Blackview ArcSoft 6.0”), ma non solo. Lo schermo curvo AMOLED gode di refresh rate da 120Hz e risoluzione 2,4K. Ancora, il dispositivo può contare su una importante batteria da 5050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Fra le interessanti specifiche tecniche, è emerso che questo gioiellino è pensato principalmente per l’utilizzo business. Il sistema operativo è DokeOS 4.0, una personalizzazione di Android concepita con feature dedicate proprio a questo tipo di utilizzo. Di seguito, le caratteristiche tecniche in dettaglio.

Fotocamera

La fotocamera principale sarà senz’altro uno dei punti di forza di questo device. Sul posteriore, la configurazione prevede 3 sensori. Il principale è un Samsung ISOCELL HM6 da ben 108MP (sensore da 1/1,67″con supporto alla tecnologia Nonapixel Plus). A lui, è affiancata una camera grandangolare da 8MP (da 117 gradi) e una sensore da 2MP in grado di garantire della macro pazzesche. Sul frontale, la selfie camera sarà spettacolare: un eccellente sensore Samsung da 16MP. Come anticipato, l’elaborazione d’immagine può contare sugli algoritmi “Blackview ArcSoft 6.0”: sono in grado di aumentare la resa fotografica fino al 15%!

Design e display

Secondo quanto emerso su Facebook, il sarà design elegante e raffinato, proprio in linea con lo stile degli altri device della serie A. Morbidi, ma simmetrici, bordi arrotondando restituiscono un design curvo nel complesso, ma allo stesso tempo ergonomico: nessun problema nella presa. Sarà possibile acquistarlo nei colori Daybreak Blue, Meteor Purple e Polar Night Black.

Quando al display, come anticipato non si scenderà a compromessi. Un bellissimo pannello AMOLED curvo da 6,67″ con refresh rate dinamico da 120Hz, risoluzione 2,4K e protezione Gorilla Glass 5. Il lettore d’impronte digitali di tipo ottico sarà alloggiato sotto lo spettacolare schermo.

Hardware e software

DokeOS 4.0 è il sistema operativo che animerà il dispositivo. Basato su Android 13, è ottimizzato pensando all’utilizzo business da parte delle aziende. A disposizione, app e strumenti ad hoc come le applicazioni EasyShare Business e Workspace Business. Ancora, elevata attenzione alla privacy e ottimizzazione hardware e software per permettere di ottenere una eccellente fluidità d’uso e prestazioni sempre al top. Un risultato raggiungibile grazie a tecnologia come Atomizer Memory (per la gestione della RAM) e “F2F & ROFS” (per la gestione dei tempi di apertura delle app).

Ovviamente, un ottimo software sarebbe niente senza un adeguato hardware. Il cuore pulsante di questo device sarà il SoC MediaTek Helio G99. Un ottimo chip octa core, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, supportato da RAM UFS 2.2 (fino a 24GB, 12GB fisici e 12GB vitali) e storage LPDDR4X (256GB di memoria interna espandibili fino a 1TB tramite microSD). Grazie a queste caratteristiche, l’eccellente Blackview A200 Pro ha raggiunto il punteggio di 436.084 nei benchmark di AnTuTu.

Ciliegina sulla torta, l’autonomia energetica. L’enorme batteria da 5050 mAh, con supporto alla ricarica rapida a cavo da 66W, sarà in grado di gestire enormi periodi di stand by (fino a 24 giorni) e anche un utilizzo intenso della funzionalità dual SIM, persino all’estero.

Prezzo e disponibilità

Secondo quanto emerso, sembra che il device sarà lanciato in anteprima su Aliexpress già a partire dal 21 agosto. Per una settimana soltanto (ovvero fino al 27 agosto), sarà possibile portarlo a casa al prezzo early bird di appena 199$ invece di 219,99$. Una promozione che però riguarderà solo i primi 1000 ordini e c’è di più: i primi 200 ordini riceveranno in omaggio un paio di auricolari Blackview AirBuds 4. A questo punto, non resta che verificare la pagina ufficiale di Blackview A200 Pro su Aliexpress, a partire dal 21 agosto: sarà l’unico modo per portare a casa un top di gamma di questo livello a un prezzo piccolissimo.